Donne molestate su bus e tram a Firenze: due casi in un giorno. Due uomini denunciati

Due uomini sono stati denunciati per violenza sessuale a Firenze. I due, ubriachi, avrebbero molestato due donne su bus e tramvia. Gli episodi sono avvenuti ieri in diversi quartieri, e sarebbero slegati l'uno dall'altro. Il primo è avvenuto intorno alle 18, a bordo della linea T2 della tramvia, in direzione piazza dell'Unità. Una donna, chinatasi per consolare la figlia nel passeggino, sarebbe stata molestata, quindi è scesa alla fermata Belfiore e ha chiamato la polizia, ma l'uomo avrebbe continuato a importunarla. L'uomo, un peruviano già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia arrivata sul posto.

La seconda aggressione a bordo della linea 36, in corrispondenza della fermata in via Petrarca, intorno alle 20.Una signora, di origini straniere, stava viaggiando sul bus e qui sarebbe stata molestata da uno sconosciuto. La donna ha cercato di esprimere il suo dissenso, ma l'uomo, con una birra in mano, ha sorriso ed è sceso dal mezzo. La donna ha chiamato la polizia ed è scesa alla fermata successiva.L'uomo è stato individuato dalla polizia a Porta Romana, dove l'uomo, un salvadoregno di 46 anni, è stato denunciato.