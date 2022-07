Incendio di un camper e due auto in un parcheggio di via Gaspare Aselli a Careggi, a Firenze. I vigili del fuoco ieri sera alle 22 sono intervenuti per domare l'incendio. Sul posto due mezzi e 7 unità. Non ci sono state persone rimaste coinvolte. I carabinieri indagano sulla possibilità che l'incendio fosse doloso.