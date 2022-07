Due pescatori abusivi fermati al Parco di San Rossore

Si intensificano i controlli dei GuardiaParco per il contrasto al bracconaggio ittico, anche in seguito ad alcune segnalazioni pervenute dai pescatori regolari. Nella scorsa notte l'appostamento sul fiume Serchio, in località Case di Marina nel Comune di Vecchiano, ha dato i suoi frutti e ha permesso di cogliere in flagrante una barca con due pescatori professionisti che stavano utilizzando reti a tramaglio.

Si tratta di una tecnica solitamente adoperata per la pesca in mare e che per essere impiegata nelle acque interne del Parco deve essere richiesta ed autorizzata, come invece non avevano fatto i due soggetti fermati. I Guardiaparco, coadiuvati dalle Guardie Ambientali Volontarie, hanno posto sotto sequestro la rete e comunicato all’Autorità Giudiziaria il nominativo del comandante dell'imbarcazione.

«L'impegno preso con l'associazione fruitori Bocca di Serchio in varie riunioni si sta concretizzando con questi controlli che hanno l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente ed il territorio» spiega il Presidente del Parco Lorenzo Bani. Nei prossimi giorni le attività continueranno per fare luce su altre eventuali situazioni illecite.

Fonte: Parco di San Rossore