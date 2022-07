Empoli Jazz Summer, doppio concerto al Torrione con Ferdinando Romano e Roberto Gatto

Prosegue Empoli Jazz Summer Festival 2022 XIV edizione, al Giardino del Torrione di Santa Brigida in via delle Antiche Mura a Empoli.

Martedì 26 luglio ore 21 doppio concerto, ingresso 10 euro.

TOTEM di Ferdinando Romano - contrabbasso, samples, con Tommaso Iacoviello - tromba & flicorno, Manuel Caliumi - sax alto, Manuel Magrini – pianoforte, Giovanni Paolo Liguori – batteria

Ferdinando Romano contrabbassista e compositore, si è classificato al primo posto nel Top Jazz 2020 di Musica Jazz come “Miglior Nuovo Talento Italiano” e il suo disco Totem si è posizionato ai primi posti nella categoria “Miglior Disco Italiano” dello stesso anno. La formazione dell’album vede insieme alcuni dei più interessanti musicisti e improvvisatori della nuova generazione e la partecipazione straordinaria di un fuoriclasse del jazz USA, il grande trombettista Ralph Alessi, musicista di punta della ECM.Il disco ha ricevuto ampi consensi internazionali, recensito in tutto il mondo da importanti riviste e magazine online come Musica Jazz, All About Jazz (USA), Jazz Views (UK), Marlbank (UK), UK Vibe (UK), Jazztrail (USA), Jazzport (CZ), SKJazz (SK), Jazzflits (NL), Jazzlocal32 (New Zealand), JazzIT (IT), Alias, Blogfoolk, Musiczoom e molti altri. È stato inoltre inserito da Il Giornale della Musica nella selezione di Enrico Bettinelllo delle migliori uscite discografiche del mese ed è stato presentato anche in molte trasmissioni radiofoniche in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Roberto Gatto X-OVERSEAS

ROBERTO GATTO – batteria, REINIER BAAS – chitarra, ALFONSO SANTIMONE – piano, Fender Rhodes, electronics, FREDERICO HELIODORO – basso

Roberto Gatto

Nuova avventura musicale per Roberto Gatto a dimostrazione del suo stato di grazia dal punto di vista creativo con una formazione inedita ed originale!

Un progetto - "Cross - Overseas" - che si muoverà senza limiti tra Jazz, Elettronica, Musica Brasiliana, Rock... "Per questa estate ho il piacere di presentare questa nuova avventura in compagnia di musicisti fantastici, ho sempre amato le scommesse e anche in questo caso rinnoverò la passione che mi spinge verso nuovi orizzonti, umani e musicali. Fanno parte di questo gruppo: il sensazionale giovane chitarrista Reinier Baas, Alfonso Santimone, pianista e grande forza creativa, già prezioso compagno in un altra riuscita scommessa con PerfecTrio ma la vera novità per il pubblico italiano è sicuramente rappresentata dalla presenza di Frederico Heliodoro, straordinario bassista e compositore brasiliano già collaboratore di Kurt Rosenwinkel nel gruppo "Caipi". Mi ha fatto molto piacere ricevere da parte di tutti, manifestazioni di grande entusiasmo all’idea di trovarci insieme per condividere questo nuovo progetto, che si muoverà in molteplici direzioni: le composizioni originali, l’improvvisazione, la tradizione".

2 Agosto 2022 ore 21

Special Jazz Ensemble - Ingresso Libero

La serata ad ingresso gratuito con una produzione speciale di Empoli Jazz un ensemble dedicata a Charles Mingus per il centenario della nascita.

Charles Mingus detto (anche se lui lo odiava) Charlie, genio del jazz, scomparso a cinquantasei anni esattamente quarant’anni fa, il 5 gennaio ’79, aveva una personalità scissa su più faglie di confine. Era una persona complessa, capace di improvvise tenerezze e generosità inusitate, ma anche di ribollire di rabbia in una frazione di secondo, abbandonandosi a gesti inconsulti dalla potenza distruttiva. Di eccessi a ogni livello: digiuno totale, ad esempio, o quasi quattro chili di gelato ingurgitati con voracità. Astinenza, o sesso sfrenato. Una «caldaia di emozioni», come l’aveva definito il critico Nat Hentoff.

Fonte: Empoli Jazz Festival