Fiera di Vinci, divieto di superalcolici

Per la Fiera di Vinci, in programma dal 25 al 27 luglio, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha emanato un'ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine e la somministrazione di superalcolici. Le decisioni sono state prese perché si prevede un'alta affluenza di persone e dunque per ragioni di sicurezza pubblica.

L'ordinanza è valida dalle ore 21 alle ore 24 dal 25 al 27 luglio. È consentita la sola somministrazione in bicchieri di plastica o carta. I bar e ristoranti potranno somministrare ai propri clienti, solo durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, le bibite in contenitori di vetro, fermo restando il divieto per la vendita da asporto.

“Torniamo ad ospitare un evento molto importante per il territorio - ha commentato il sindaco Giuseppe Torchia -. Però dobbiamo ricordarci che se da un lato è giusto divertirsi, dall'altro lo si deve fare in modo responsabile. Prevediamo tante persone, sarà una grande festa: come sindaco conto sul senso di responsabilità delle persone”.

