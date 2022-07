Finanziamenti a Lamporecchio, 1 milione di euro per 9 interventi

Assegnati al Comune di Lamporecchio, a seguito della partecipazione a specifici bandi, oltre un milione di euro, derivanti da fondi: PNRR, Ministeriali, Regionali e della Fondazione Caript.

C’è solo un modo per governare un comune e realizzare gli interventi necessari al miglioramento del patrimonio pubblico con effetti positivi sulla comunità locale: Programmazione, Progettazione, Ricerca Fondi e Realizzazione delle Opere.

Questi sono i contributi assegnati nelle ultime settimane per gli investimenti sul territorio:

- 227.000 euro per l’efficientamento energetico del Teatro Comunale;

- 193.000 per la transizione digitale;

- 190.000 per l’efficientamento energetico con la sostituzione dell’illuminazione dei 4 campi da calcio (Campo Giardinetti, Sussidiario, San Baronto e Cerbaia) e i campi da tennis.

Mentre sono già in fase avanzata di progettazione e realizzazione le opere relative ai contributi per:

- 305.000 adeguamento impianto antincendio scuola elementare;

- 70.000 efficientamento energetico della scuola elementare;

- 50.000 con il comune di Larciano per la progettazione dell’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Piscina Intercomunale;

- 36.000 progettazione ampliamento scuola materna di Mastromarco;

- 25.000 per asfaltature strade comunali;

- 20.000 ampliamento alle frazioni del sistema di videosorveglianza.

E non è finita qua: attendiamo l’esito degli altri vari bandi a cui abbiamo partecipato.

Fonte: Comune di Lamporecchio