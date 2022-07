Frida Bollani Magoni, un talento unico in concerto a San Miniato

Frida Bollani Magoni in concerto a San Miniato: la giovanissima pianista toscana sarà ospite della città della Rocca in piazza Duomo, sul palcoscenico allestito per il Dramma Popolare, il prossimo venerdì 29 luglio, alle 21.30.

Il concerto serale è un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale con la Fondazione Istituto Dramma Popolare e mette in mostra il grandissimo talento della giovane pianista, figlia d'arte di Stefano Bollani, notissimo pianista jazz, e di Petra Magoni, cantante nota per il duo Musica Nuda con Ferruccio Spinetti

Ipovedente ma mai arresasi alla sua condizione, ha studiato pianoforte dall'età di 7 anni, imparando sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli la notazione musicale in Braille.

Sia come cantante che come pianista, si è esibita in location d'eccellenza come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Per le celebrazioni del 2 giugno 2021 si è esibita al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, interpretando due personalissime versioni di Caruso di Dalla e de La Cura di Battiato.

Dopo l'exploit sui social per la partecipazione in tv alla trasmissione del padre Stefano Bollani con Valentina Cenni Via dei Matti numero 0 sulla Rai, ha dato il via al suo primo tour estivo nel 2021, continuando in parallelo anche con la produzione di brani. Una carriera già avviata che verrà snocciolata brano per brano sul palco di piazza del Duomo a San Miniato.

Info e prenotazioni:

mail: biglietteriadrammapopolare@gmail.com

tel: 0571400955

Acquista la prevendita a questo link.