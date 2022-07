Il paese dei raccontatori, a Montespertoli ecco Lorenzo Baglioni

Ultimi spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro per la rassegna Il paese dei raccontatori, inserita nel ricco cartellone di Stasera esco.

Si comincia mercoledì 27 luglio alle 21.30 a Pagnana, sarà recuperato lo spettacolo di Teatro Glug L’incatesimo degli gnomi Enzo Cozzolino. Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle leggende dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. Leggende che narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 anni.

A Monterappoli giovedì 28 luglio ci sarà Lorenzo Baglioni in concerto.

Il cantautore/attore ed ex professore di matematica si è fatto conoscere al pubblico per le sue “canzoni didattiche”, come “Il Congiuntivo” – con cui ha partecipato al Festival di Sanremo – o per quelle legate a tematiche sociali, come “L’Arome Secco Sè”. Durante il concerto, Lorenzo si muove con naturalezza fra canzoni (alcuni dei suoi maggiori successi, più una serie di pezzi mai eseguiti live e alcuni inediti), monologhi e interazioni col pubblico, nel corso di uno spettacolo vario, intelligente e, soprattutto, divertente. Il filo conduttore che lega le varie parti dello show è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei social network. Per info e biglietti: biglietteria@giallomare.it | www.giallomare.it | 0571 81629

Sempre giovedì al Chiostro degli Agostiniani alle 21.30 una produzione di Giallo Mare Giocando con le storie sulle orme di Rodari di Vania Pucci con Alice Bachi.

Lo spettacolo è dedicato a Gianni Rodari ed è stato realizzato per prolungare idealmente le celebrazioni, rese difficili dall’esplosione del covid nel 2020, del centenario della nascita del grande autore e pedagogo di Omegna, città che nel 2018 ha insignito Giallo Mare Minimal Teatro con il Premio Rodari per lo spettacolo Di Segno In Segno giudicato il miglior spettacolo per ragazzi di quell’anno.

Lo spettacolo è ispirato alle storie di Rodari a cominciare dalle avventure di Alice Cascherina. Un’attrice, Alice appunto, racconta di quando era piccola talmente piccola da entrare nella tasca della giacca di nonno Vittorio e dà lì cominceranno le sue fantastiche avventure.