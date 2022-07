I Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Barberino del Mugello, sul tratto autostradale A1, in direzione nord al km 263, per un incendio di un furgone con l’interessamento della vegetazione esterna alla carreggiata. Sul posto una squadra ed è in arrivo un'autobotte dal distaccamento di Fi-Ovest. L'intervento è terminato, restano sul posto le squadre AIB per la bonifica.