La Canottieri San Miniato si dipinge in azzurro con due atleti ai Mondial di canottaggio

La Canottieri San Miniato ancora protagonista nella nazionale italiana di canopttaggio: due sono gli atleti che parteciperanno ai prossimi mondiali di canottaggio che si terranno a Varese il prossimo weekend



Per la categoria juniores Victoria Gallucci - già medagliata di argento ai campionati italiani e gia' in azzurro nel 2021 dove si classifico quarta a pochi centesimi dal podio. La ragazza molto tenace ha cointinuato ad allenarsi con impegno e continuità arrivando fino a due allenamenti al giorno. Questo grande impegno le ha permesso di superare in modo brillante i test valutativi: il tecnico federale di riferimento dopo prove in barca ha deciso di inserire la Gallucci sull otto: la barca regina del canottaggio.



L’altro atleta in azzurro è Federico Dini: già atleta della Canottieri Firenze plurimedaligato ai mondiali junior.



Ha trovato alla Canottieri San Miniato il giusto ambiente per allenarsi in vista di questi mondiali. Protagonista nelle gare nazionali di quest'anno sia sul singolo e sul doppio Federico ha poi superato brillantemente i test valutativi nel raduno premondiale dopo varie prove in barca Federico sarà sull'otto.



Quindi soddisfazione in societa giallorossa e un giusto riconoscimento ai sacrifici di Federico che vivendo a Firenze ogni giorno veniva ad allenarsi al Lago di Roffia per poi tornare a casa - ovviamente cercando di stare in pari con gli studi.



Questi due ragazzi che oggi vestono la magli aazzurra e che ben rappresentano la Città di San Miniato sono anche un esempio e uno stimolo per i più piccoli che vedono come obbiettivo il raggiungimento del livello di Federico e Victoria.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD