Leopolda di Renzi anticipata: "Ci scopriremo coraggiosi, liberi e forti"

Anche Italia Viva si presenterà all'appuntamento elettorale del 25 settembre, non sappiamo ancora se in solitaria o in coalizione con il centrosinistra o altri partiti di centro. Proprio in vista del voto, la Leopolda 12 a Firenze sarà anticipata nei giorni dal 1 al 3 settembre. Lo scrive nella sua enews il leader di Iv Matteo Renzi. "Alla Leopolda - spiega - ci guarderemo negli occhi e ci scopriremo, una volta di più, coraggiosi. E liberi e forti. I deboli e ricattatati non stanno con noi. Ecco perché questo è il video con cui mi piace lanciare la Leopolda numero 12: è un pezzo dell'Enrico V che adoro, il discorso di San Crispino", conclude Renzi.