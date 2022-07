Omicidi di Sarzana, dopo il tentativo di evasione trasferito l'unico indagato

Il 32enne carrarino Daniele Bedini, attualmente indagato per gli omicidi della prostituta Nevila Pjetri e della trans Camilla a Sarzana, avrebbe tentato di evadere dal carcere di Sarzana con due lenzuola legate. Per questo è stato trasferito questa mattina al carcere di Cuneo. Lo conferma il suo legale Rinaldo Reboa, spiegando ancora che "Bedini è detenuto solo per un residuo di pena di 2 anni e al momento è indagato per gli omicidi. È stato trasferito a 300 km di distanza dai genitori, gli unici che possono dargli sollievo. Questo ragazzo è psicopatico conclamato, va curato non mandato in un carcere a 300 km di distanza".Reboa ha annunciato un esposto e una lettera al ministro Cartabia.