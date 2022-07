Piccoli archeologi al Museo di Montelupo: i laboratori estivi

Il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino non va ancora in vacanza e continua a proporre attività e laboratori, nei giorni di apertura.

Il prossimo sabato 30 luglio durante l'apertura ordinaria del mattino verrà proposta l'attività: "Non sono i soliti sassi". Un viaggio alla scoperta dei cacciatori-raccoglitori paleolitici con sperimentazione finale di scheggiatura della pietra. L'attività è rivolta ai bambini tra i 5 e i 10 anni. Il laboratorio, che si svolgerà dalle 10 alle 11, è a ingresso gratuito per i bambini mentre per gli accompagnatori è secondo la bigliettazione ordinaria. Prenotazione entro venerdì 29 luglio chiamando o inviando messaggio whatsapp al 328 9509814.

Per chi rimane in zona vi anticipiamo anche la data del prossimo appuntamento, venerdì 5 agosto sarà proposto il laboratorio "Non chiamateci barbari!", dedicato alla scoperta del popolo Longobardo con una parte pratica dedicata alla tecnica dello sbalzo su lamina in metallo. Attività rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni, dalle 10 alle 12, biglietto 5 euro.

Il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino è aperto tutti i venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e i sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00, su prenotazione entro il giorno precedente chiamando o inviando messaggio al 347 1067746.