Sciopero municipale, Palazzo (Lega): "Fallimento annunciato"

Poche ore fa la sigla sindacale Cse-flpl della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha indetto uno sciopero per domenica 31 luglio. Una notizia che in parte sorprende, ma non troppo.

“Il personale della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni ha avanzato più volte richieste volte a migliorare la propria condizione lavorativa; l’Ente di Piazza della Vittoria, assieme ai Sindaci degli undici Comuni coinvolti, ha fallito quanto posto come obiettivo” – così Eliseo Palazzo, Capogruppo Lega all’Unione dei Comuni.

“Lo sciopero previsto per domenica (in concomitanza fra l’altro con una festa di cartello, la Festa dell’Unicorno a Vinci) è sintomatico di un fallimento annunciato; da quando è nata l’Unione in poche occasioni si è registrata una reale volontà di andare incontro al personale della Municipale. L’Unione ha gravi carenze di personale, ma quello della PM è il caso più emblematico, perché oggetto di false promesse da anni.”

La critica del gruppo del Carroccio non è indirizzata all’impegno portato avanti dagli Agenti e dal Comandante Luschi, a cui va un sincero ringraziamento per quel che ha saputo compiere da quando in carica.

Vi sono stati segni di apertura dopo anni di confronti, anche duri, fra maggioranza e opposizione, ma: “Non possiamo accettare che un settore fondamentale come quello della sicurezza venga messo ancora oggi in difficoltà. Perché se da una parte infatti sono i Cittadini a percepire la necessità di avere un servizio adeguato, dall’altra è doveroso mettersi nei panni di chi è costretto a coprire svariati turni, poiché sotto organico, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità”, continua Palazzo.

Il Gruppo consiliare della Lega ha già presentato una domanda di attualità, relativa allo sciopero della Municipale e affronterà la questione domani nel corso del Consiglio dell’Unione dei Comuni, durante il quale sarà trattato anche il Bilancio dell’Ente.

“Pochi mesi fa si sono registrati stati di agitazione fra il personale della Polizia, nonostante tentativi di dialogo con Prefetto e Istituzioni; incontri che non hanno avuto esito positivo e a cui fecero seguito anche idee di possibili scioperi – conclude Palazzo. Siamo arrivati a un nuovo punto critico e chiederemo nuovamente che vengano date risposte certe per risolvere un problema annoso, il cui unico responsabile è il Partito Democratico, colpevole di non avere visione prospettica per la realtà dell’Empolese Valdelsa.”

Eliseo Palazzo, capogruppo Lega Empolese Valdelsa