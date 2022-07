Scuole Certaldo, ultimi giorni per effettuare l'iscrizione al servizio mensa

Ultimi giorni disponibili per l'iscrizione al servizio mensa per le bambine e i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado del comune di Certaldo. Per fare richiesta è necessario effettuare la procedura sul portale certaldo.ecivis.it, accedendo tramite l’utilizzo dello Spid - Sistema pubblico di identità digitale. La scadenza è fissata per domenica 31 luglio 2022. L’iscrizione, trattandosi di servizi a domanda individuale, deve essere presentata da tutti gli utenti interessati alla mensa inclusi coloro che già erano registrati nell’anno scolastico appena concluso.

Anche quest’anno, nell’ottica di uno snellimento delle procedure burocratiche e nell’intento di agevolare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, i Buoni Mensa saranno informatizzati attraverso un “conto elettronico prepagato”. Non saranno quindi più presenti i Buoni Mensa cartacei.

Come funziona. Il servizio è completamente integrato con la piattaforma abilitante PagoPA, prevista dalla normativa vigente. Ogni famiglia avrà un titolare, a cui sarà intestato il conto elettronico prepagato in cui caricare i buoni per il proprio figlio/figli.

Ricariche e pagamenti. Il conto è disponibile 24 ore al giorno per consultazione e può essere ricaricato in ogni momento online con carta di credito direttamente sul portale, oppure rivolgendosi a uno degli esercenti accreditati al Nodo dei Pagamenti PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, ecc.) negli orari di apertura dei singoli esercizi, presentando il bollettino di pagamento che si ottiene collegandosi al portale e-civis. Il costo del singolo pasto consumato sarà detratto in automatico dal conto elettronico prepagato.

Comunicazioni e detrazioni. L’Amministrazione potrà inoltre inviare avvisi e informazioni sul servizio, tramite sms o email (es. interruzione del servizio, oppure esaurimento del credito). La certificazione della spesa sostenuta per la detrazione in denuncia dei redditi sarà emessa direttamente dal sistema a nome della persona intestataria del conto.

Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Certaldo, www.comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa