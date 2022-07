Soci Conad per la Versilia in fiamme: donazioni solidali

I soci Conad Nord Ovest al fianco della Versilia: i punti vendita Conad delle zone di Massarosa e Viareggio si sono subito attivati per portare aiuto alle persone e alle famiglie colpite dal drammatico incendio divampato in Versilia attraverso la donazione di acqua, succhi di frutta, prodotti come pasta, passata di pomodoro, verdura, frutta e pane e beni di ogni necessità già consegnati alla Protezione Civile e Vigili del fuoco. Le donazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Un gesto di solidarietà da parte dei soci Conad sul territorio, che dimostra ancora una volta la vicinanza e lo stretto legame con la comunità ed il territorio in cui operano. È proprio grazie all’impegno ed alla disponibilità di tutti i Soci di Viareggio e Massarosa che è possibile in questi giorni portare sostegno a migliaia di persone che vivono nel disagio e beneficiare di supporto in un momento di estrema difficoltà.

“Ci stringiamo intorno alla nostra comunità, ai soccorritori e a tutte le persone che sono state colpite da questo tragico incendio che ha bruciato oltre ottocento ettari di terra in sette frazioni dei comuni di Massarosa e Camaiore - dichiarano i Soci Conad impegnati - Essere al fianco della nostra comunità significa anche mettere in atto azioni concrete che possano essere di supporto in una situazione di emergenza come questa. Per noi la solidarietà è un valore cardine ed è in situazioni come queste che, grazie alla partecipazione di tutti i Soci e collaboratori, possiamo offrire un aiuto importante alla comunità in cui operiamo”.

Un contributo di grande valore che proseguirà anche nei prossimi giorni e che ribadisce la sensibilità e l’attenzione dei Soci di Conad Nord Ovest nel mettere in atto azioni concrete nei confronti di tutte le persone che vivono situazioni di fragilità.