Vaccinazioni Covid-19, l’Asl: "Presentarsi 15 minuti prima per evitare file e i disagi dovuti al caldo"

L’Azienda Sanitaria raccomanda a tutti coloro che devono effettuare una vaccinazione anti-COVID di presentarsi non prima di 10/15 minuti rispetto all’orario stabilito dall’appuntamento, tempo congruo per permettere le operazioni di registrazione prima dell’effettiva vaccinazione.

In considerazione delle alte temperature registrate in questo periodo, si chiede di rispettare una maggiore puntualità di orario per evitare code e conseguenti disagi dovuti al caldo eccessivo tenendo conto del fatto che gli accessi alle strutture sanitarie sono ancora contingentati.

L’Azienda ringrazia per la collaborazione.

Fonte: Azienda USL Toscana centro