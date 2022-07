Villa Saletta acquista la tenuta San Gervasio: ora oltre mille ettari di terreni

Fattoria Villa Saletta a Palaia, in provincia di Pisa, dal 2001 della famiglia inglese Hands, è la nuova proprietaria dell'azienda agricola San Gervasio, 373 ettari composti da un piccolo borgo antico, edifici rurali, magazzini, cantina, una quindicina di ettari di vigneto, una trentina di ettari di uliveto, numerosi boschi, frutteti e terra coltivabile.

Con questa nuova acquisizione Villa Saletta arriva a toccare un'estensione pari a 1090 ettari, di cui circa 50 di vigneti (34 già piantati - 18 in produzione).

San Gervasio, fino a ieri di proprietà della famiglia Tommasini di Pontedera (Pi), che l'avevano resa un marchio noto nel mondo vinicolo di qualità, con Villa Saletta avrà un'altra chance di vita, anche se sotto una nuova proprietà ed un nuovo marchio.

“Ci sono molte cose che accomunano i terreni di Villa Saletta con quelli di San Gervasio, come l'ottima terra adatta alla viticoltura, alla olivicoltura ed alla coltivazione in generale, ed è stata proprio questa la ragione, oltre alla vicinanza, che ci ha spinti al suo acquisto”.

A parlare è David Landini, amministratore e direttore tecnico di Villa Saletta.

“Espianteremo e ripianteremo vigneti, per un massimo, crediamo, di 15 ettari, ovvero quelli che attualmente, senza ancora però una zonazione dei terreni, pensiamo siano i più vocati per portare avanti una produzione vinicola di qualità così come stiamo facendo a Villa Saletta. Ci prenderemo inoltre cura della terra fertile, dove continueremo a portare avanti la coltivazione di seminativi e non solo, ed anche dei boschi, per noi punto saldo per un ecosistema virtuoso”.

Fonte: Ufficio Stampa