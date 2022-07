Asev, formazione 4.0: i progetti europei per le competenze digitali

Nei prossimi mesi ASEV, dopo la nascita della nuova Fondazione ITS Prodigi, dedicato all’informatica e al digitale, con sede a Empoli, per la cui realizzazione la stessa ASEV insieme a SESA ha avuto un ruolo rilevante, costituito da trenta soci fondatori distribuiti sui territori dell’Empolese Valdelsa e area Fiorentina, Pisa, Siena-Arezzo, con l’obiettivo di creare figure in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del territorio Toscano e di sviluppare metodi per l’innovazione delle imprese attraverso l’informatica e il digitale, svilupperà e finalizzerà alcuni importanti risultati, derivanti dal coordinamento di progetti europei realizzati nell’ambito del programma europeo Interreg Europe in partenariato con la Regione Toscana.

In particolare l’attenzione sarà rivolta ai miglioramenti delle misure di sostegno alla formazione professionale di imprenditori, studenti e lavoratori nell’ambito di Industria 4.0, dove le opportunità offerte da queste tecnologie sono ancora largamente inesplorate dalla maggior parte delle imprese toscane.

Grazie al progetto Interreg Europe "4.0Ready", di cui ASEV è coordinatore insieme alla Regione Toscana, le attività svolte si sono orientate su due azioni specifiche che mirano a sostenere la domanda di nuove competenze digitali nelle PMI rafforzando in primo luogo la formazione tecnica e professionale di formatori e insegnanti e, in secondo luogo, rafforzare i laboratori formativi territoriali 4.0 a disposizione delle Fondazioni ITS sostenendo la formazione sulle nuove soluzioni digitali nei settori strategici dell’economia regionale, finanziando l’acquisto di nuove attrezzature HW/SW ed aprendo i laboratori alle agenzie di formazione e alle scuole secondarie per studenti e lavoratori.

Le iniziative europee di ASEV hanno così contribuito finora a dare un supporto alle politiche regionali in questo ambito e continueranno nei prossimi mesi sulla falsariga del progetto 40Ready, i cui successi sono stati sfruttati e utilizzati come punto di partenza per dare inizio a un nuovo progetto che prenderà forma sempre all’interno del programma Interreg Europe.

Il nuovo progetto si focalizza infatti sull’attuale duplice tema della transizione "sostenibile-digitale" (twin-transition) fondata, appunto, sulla digitalizzazione, un'economia rispettosa dell'ambiente che permetta l’adozione di un modello di sviluppo circolare, riduca al minimo gli sprechi e l'inquinamento, utilizzando meglio i rifiuti generati e garantendo gli standard ambientali.

"La questione delle competenze (skill) sarà presente in maniera trasversale in tutte le strategie europee orientate a raggiungere la doppia transizione – afferma il Direttore Tiziano Cini - e lo sforzo maggiore per attuare le riforme necessarie sarà principalmente a carico delle regioni e dei suoi attori chiave. Proprio per questo il progetto si inserirà in questo contesto, cercando di affrontare queste sfide attraverso un percorso di apprendimento e cooperazione interregionale con l'obiettivo di supportare le autorità regionali nel porre le competenze al centro della twin transition per uno sviluppo più intelligente e resiliente, potenziando e adattando il ruolo degli Istituti professionalizzanti, come gli ITS, negli ecosistemi regionali di innovazione e nelle strategie di specializzazione intelligente".

Fonte: Asev