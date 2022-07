Camion in fiamme sull'A11, code tra Pistoia e Montecatini

Poco dopo le ore 12 sull’autostrada A11 Firenze–Pisa, è stato chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Firenze a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 32.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio da Pisa e da Genova, si consiglia di percorrere la SGC FI-PI-LI in direzione Firenze ed entrare in A1 a Scandicci.

Riaperto tratto tra Pistoia e Montecatini in direzione Firenze

Poco prima delle ore 12:45, sull’autostrada A11 Firenze–Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 32.

Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda in direzione Firenze.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa