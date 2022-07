Esami 2022 al Fermi-Da Vinci, 13 centisti (con una lode)

Sono stati resi noti i nomi dei 13 studenti e studentesse che hanno ottenuto il massimo dei voti all'istituto Fermi-Da Vinci di via Sanzio all'esame di Stato. Quest'anno la maturità si è tenuta nella sede di via Fabiani e sono stati numerosi i 100 fioccati, addirittura con una lode in un caso. Comunque sia, l'augurio per tutti i ragazzi che hanno superato lo scoglio della maturità è di trascorrere una serena estate in vista dell'avventura nell'università o nel mondo del lavoro.

5E RIM

Arianna Vacante



5B TURISMO

Noemi Grilli

Elena Magazzini

Irene Santi Tabirri

5D SIA

Matteo Azzato

5°A AFM

Leonardo Giotti

5S SOCIO SAN

Vanni Ballini Berlincioni

Manuel Checcucci

Serena Errico

5T ODONTOTECNICO

Filippo Lomanto

5 A TURISMO

Sara Bracci (lode)

Rebecca Ceccatelli

Vincenzo Gaudino