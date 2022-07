Chianti Festival: chiusura a Castellina con Lorenzo Baglioni

Lorenzo Baglioni e il suo spettacolo “Siamo le foto che scartiamo” chiudono l’edizione 2022 del Chianti Festival. L’appuntamento è in programma venerdì 29 luglio alle ore 21.30 in Piazza del Comune, con uno show dedicato al tema della comunicazione fra didattica, scuola, social network, media, fake news e pubblicità. Lo spettacolo, curato da Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni, vedrà la partecipazione di Damiano Sardi.

Il Chianti Festival, giunto alla 23esima edizione, ha unito i Comuni di Castelnuovo Berardenga, capofila, Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti in un cartellone unico realizzato con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che ha condiviso la direzione artistica con Matteo Marsan. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti, è possibile contattare il numero 0577-351345, il numero 331-3964978, via WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com.