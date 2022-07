Chiusura 429 a Certaldo, divieto di transito fino a metà agosto

Rimarrà chiuso fino al 12 agosto 2022 il tratto della Variante di Certaldo della Sr 429. Sono 5 km di strada tra il km 12 e il km 17 ma collega tre comuni: Certaldo, San Gimignano e Gambassi Terme. Oggi, martedì 26 luglio, sono stati avviati i divieti di transito e rimarranno attivi per più di 2 settimane.

Nelle stesse date sulla Sp 64 "Certaldese II" ci sarà un divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate per un tratto da 1 km nel Comune di Gambassi Terme.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze