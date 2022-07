Il Pane e le Rose, tra i finalisti del concorso letterario un operaio ex Gkn

La prima edizione del Premio Letterario “Il pane e le rose” dedicato al tema del lavoro, promosso e organizzato dal MMAB di Montelupo Fiorentino grazie anche al co-finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche Giovanili, è giunto alla sua conclusione.

Giovedì 28 luglio si svolgerà al MMAB di piazza Vittorio Veneto a Montelupo Fiorentino la cerimonia di proclamazione dei vincitori e dei segnalati fra i nove finalisti già annunciati nelle scorse settimane, che elenchiamo qui in ordine alfabetico con la specifica della città di provenienza:

Anna Bertozzi (Montespertoli) - "Agrumi marci, mani stanche"; Matteo Ciolli (Prato) - "Ambrogio - numero di matricola 108712"; Greta Joyce Fossati (Milano) - "Tempo indeterminato"; Valentina Giusti (Massa) - "Dietro uno schermo"; Francesco Marchi (Verona) - "Il singhiozzo"; Francesco Nasi (Albinea, Reggio Emilia) – "Psico-terapia"; Dario Picchiotti (Capraia e Limite) - "TRAVOLTI DA INSOLITI CONTRATTI NEL TORBIDO MARE DEI CCNL"; Andrea Scarscelli (Torino) – "Undici"; Gabriel Antonio Videtta (Montelupo Fiorentino) - "La marea del girasole nero".

I finalisti provengono da diverse regioni di Italia e tutti hanno proposto testi di altissima qualità, che permettono di approfondire il tema del lavoro nella società contemporanea sotto molteplici aspetti, dandone una lettura attenta con gli occhi e la voce dei più giovani.

Tra i finalisti segnaliamo anche la presenza di un giovane operaio dell’ormai ex fabbrica GKN di Campi Bisenzio, co-fondatore insieme a molti altri colleghi del collettivo “Convergenza culturale”, scaturito proprio dalle drammatiche vicende legate alla chiusura della fabbrica e dalla grande solidarietà fra operai, intellettuali e simpatizzanti che ne è conseguita.

Da martedì 26 luglio alle 17.00 fino a mercoledì 27 luglio, stesso orario, sarà inoltre possibile votare il proprio incipit preferito nelle storie della pagina Instagram del MMAB scegliendo fra i 3 finalisti in gara: Valentina Giusti con “Dietro uno schermo”, Francesco Nasi con “Psicoterapia” e Andrea Scarscelli con “Undici”. Per il vincitore del Social Incipit Contest sarà gratuito l’aperitivo la sera della premiazione.

Prima della cerimonia, giovedì 28 luglio alle 19.00 il MMAB proprone un aperitivo letterario in collaborazione con l’Art Pokè in compagnia del presidente di Giuria, lo scrittore e traduttore Alberto Prunetti, che sarà a disposizione per il firmacopie dei propri libri e per conversare con il pubblico. Alle 21.00, invece, inizierà la cerimonia vera e propria: verranno proclamati i vincitori, lette le motivazioni della giuria e consegnate le targhe celebrative.

Il primo premio, lo ricordiamo, è pari a 700 euro per la categoria B dei maggiorenni, e 300 euro per la categoria A dei minorenni. Premi in denaro anche per secondi e terzi classificati.

Per informazioni: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure 0571-1590301

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa