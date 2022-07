Consiglio comunale a Montespertoli: si parla di bilancio, energia e crisi idrica

Il Consiglio comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 28 luglio, alle ore 21.30, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposito canale Youtube

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Mozione presenta dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “La valorizzazione del verde pubblico e privato”;

4. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli in merito alla possibilità di realizzare Comunità Energetiche basate sulle energie rinnovabili nel territorio di Montespertoli;

5. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli in merito al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e introduzione della tariffa corrispettiva;

6. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli in merito alla crisi idrica e alla creazione di bacini per il recupero di acqua ad uso civile ed agricolo;

7. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022-2024 - variazioni;

8. Art. 193 del D.lgs. 267/2000 e art. 78 del regolamento di contabilità: monitoraggio degli equilibri finanziari e verifica del permanere degli equilibri e monitoraggio degli obiettivi del bilancio dell'esercizio 2022;

9. Assestamento generale del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del d.lgs 267/2000;

Fonte: Comune di Montespertoli