Estrusori bivite Bausano: un passo avanti per l’Industria 4.0

Le industrie che operano nel settore della lavorazione delle materie plastiche hanno oggi una sfida importante da affrontare: quella della digitalizzazione. Per riuscire a competere nel prossimo futuro è infatti necessario adeguare le linee di estrusione, rendendole non solo più performanti ma anche più efficienti dal punto di vista energetico e tecnologico. Anche in questo, Bausano si conferma il partner numero uno per le industrie del settore: un punto di riferimento, in grado di garantire linee di estrusione all’avanguardia, dotate delle più moderne tecnologie.

Cosa distingue però i moderni estrusori bivite di Bausano da quelli ormai obsoleti e superati? Scopriamolo insieme.

Digital Extruder Control 4.0: sistema di controllo di ultima generazione

Gli estrusori bivite di Bausano sono dotati del Digital Extruder Control 4.0: un sistema di controllo in grado di misurare tutti i flussi, offrendo la possibilità di monitorare in qualsiasi momento il ciclo di produzione, anche da remoto. Non solo: grazie al Digital Extruder Control 4.0 gli addetti possono gestire a distanza ogni macchina, modificando eventuali parametri per aumentare le performance ed ottimizzare i consumi energetici. Questo è un sistema di controllo fondamentale per l’Industria 4.0: un software che consente di ottenere un grande risparmio, sia in termini di tempo che a livello prettamente economico.

Sistema di trasmissione multi drive

A rendere particolarmente performanti gli estrusori bivite Bausano è anche il rivoluzionario sistema Multidrive, brevettato dalla stessa azienda. Progettato appositamente per ridurre lo stress torsionale sugli alberi e sulla coppia, questo sistema riduce in modo significativo il rischio di guasti dovuti alle sollecitazioni meccaniche e consente dunque di allungare in modo notevole la vita della macchina.

Smart Energy System: risparmio energetico del 35%

Negli estrusori bivite di Bausano troviamo anche l’innovativo Smart Energy System, progettato per ottimizzare i processi produttivi in ottica sostenibile. Oggi più che mai, riuscire a ridurre il dispendio energetico è una delle maggiori sfide da superare per l’Industria 4.0 e grazie allo Smart Energy System si riescono ad ottenere dei risultati sorprendenti. Questo sistema prevede infatti il riscaldamento del cilindro mediante un campo elettromagnetico e dunque senza contatto. Un dettaglio che fa una grandissima differenza e che si traduce in un’usura inferiore dei componenti, in un incremento delle prestazioni e in una riduzione del consumo energetico fino al 35%. Lo Smart Energy System rappresenta insomma una soluzione ottimale per l’Industria 4.0, che deve risultare più sostenibile.

Motori I.E.4 per una maggiore efficienza

Bausano offre anche la possibilità di installare sugli estrusori bivite anche i motori di ultima generazione I.E.4. Compatti e dinamici, sono in grado di garantire prestazioni superiori rispetto a quelli standard ed un consumo ulteriormente ridotto di energia elettrica. Una soluzione ideale per l’Industria 4.0 che desidera mantenere elevate performance produttive ma necessita anche di evolversi in ottica sostenibile.

Le linee di estrusori bivite di Bausano incarnano dunque alla perfezione le nuove esigenze delle industrie di oggi, che da un lato avvertono la necessità stringente di adottare soluzioni al’avanguardia dal punto di vista tecnologico e dall’altro devono rispettare determinati requisiti in termini di efficienza energetica.