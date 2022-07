Festa del Cinema di Mare: VII edizione nel segno di Carlo Verdone

Sarà l’attore e regista Carlo Verdone l’ospite d’onore della VII edizione della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini, che si tiene a Castiglione della Pescaia (in provincia di Grosseto), dal 24 al 28 agosto prossimi. A dirigerla sarà, per il secondo anno, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, Pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

La manifestazione è nata nel 2016 con l’obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono 30 i corti pervenuti alla manifestazione, che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

Dal 2019 è stato poi creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria di un altro grande giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest’anno saranno le ragazze e i ragazzi della “Redazione Giovani” a comporre la giuria, coordinati da Alessio Brizzi. I ragazzi sceglieranno inoltre alcuni corti di autori under 40 che saranno proiettati nei giorni del festival.

Nelle giornate dal 24 al 28 agosto, nel cuore di Castiglione della Pescaia, alla Festa del Cinema di Mare, in programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla Biblioteca “Italo Calvino”, dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla “Redazione Giovani”. I film serali saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Sarà la giornalista Piera De Tassis ad intervistare gli ospiti negli incontri pomeridiani.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali al Club Velico ed in altri luoghi del paese, tra cui, da segnalare, lo spettacolo Una tazza di mare in tempesta, di Roberto Abbiati, tratto da Moby Dick, di Melville (giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 agosto | ore 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15); una proiezione speciale del film Shakleton, in collaborazione con RRD (Roberto Ricci Design), che si terrà su di una barca per sole 38 persone.

Una delle pellicole in programma, dedicata all’ospite d’onore della Festa, sarà “Al lupo, al lupo”, commedia intimista diretta da Carlo Verdone e uscita nelle sale nel 1992, girata anche in Toscana; gli interpreti, oltre allo stesso Verdone: Sergio Rubini, Francesca Neri, María Mercader, Simona Mariani.

L’anteprima del festival sarà a Festambiente, il 4 agosto, in collaborazione con Clorofilla Film Fest, con la proiezione del documentario Cacciatori di reti fantasma, presentato da DMAX e dedicato alla pesca sostenibile e ai pescatori siciliani, che in maniera volontaria ripuliscono i fondali dalle reti a strascico perse a sud dell’isola.

Tanti gli ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, insieme a Carlo Verdone, a conferma di un festival che dedica molta attenzione alla qualità degli artisti che intervengono, per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Violante Placido e Brando Quilici.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana (Toscana Promozione Turistica), Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto e RRD (Roberto Ricci Design).

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mancini.

Le iscrizioni si sono chiuse il 30 giugno scorso: hanno potuto partecipare alla call i film, documentari, fiction o d’animazione, prodotti dopo il 1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Tutte le informazioni e le linee generali del Premio sono disponibili sul sito del festival, al link: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da un esperto. Il vincitore riceverà un premio di 500 euro.

Info e programma Festa del Cinema di Mare: https://festadelcinemadimare.com/

Fonte: Ufficio Stampa