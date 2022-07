Festa dell'Unicorno, Vinci capitale del Fantasy per un weekend

Festa dell'Unicorno 2022 - info e programma. Vinci si anima di elfi, hobbit e creature fantastiche. Dopo due anni di assenza causa pandemia, nel borgo toscano ritorna, dal 29 al 31 luglio (dalle ore 10 a mezzanotte), la "Festa dell’Unicorno", la manifestazione fantasy più grande d’Italia.

La sedicesima edizione prevede oltre 100 eventi giornalieri che si dislocheranno nelle 9 aree tematiche nelle quali verrà diviso il centro storico: La cittadella dei cavalieri, Rocca incantata, Corte dei sogni, Villaggio degli gnomi, Valle del vapore (una delle novità 2022, con animazioni a tema, locomotive, kraken, veicoli mirabolanti e spettacoli ispirati al mondo a vapore), Abisso d'acciaio, Fumetti e follie, Città degli incubi, Baia dei pirati.

Per celebrare il ritorno dell’evento sono previsti alcuni spettacoli straordinari tra cui uno show realizzato con numerosi droni che illumineranno le notti di Vinci e daranno vita a storie fantastiche (tutte le sere ore 21.30 e ore 23). (Qui il programma). Tra le novità la nuova collocazione centrale dell’area a tema Steampunk.

Il palco centrale dell’area Fumetti e Follie accoglierà i vari ospiti dell’evento tra cui la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena (29 luglio, ore 22), Gax Win (29 luglio ore 21.30, 30 luglio ore 11, 31 luglio ore 11.30), la Zigulì Cartoon Band (30 luglio ore 16.30), Alabarde Spaziali (31 luglio ore 21.30).

Inoltre lo stesso palco ospiterà anche la Disfida delle Arti Magiche, simbolo della Festa dell’Unicorno (30 luglio dalle 21 alle 23) e le attesissime Gare Cosplay (30 luglio dalle ore 18 e 31 luglio dalle ore 17, gare aperte a tutti, chi non ha effettuato la prescrizione online può iscriversi in loco presso il desk apposito, aperto ogni giorno dalle 14 alle 17 in area Palco).

La parata legata al contest la Disfida della Arti Magiche partirà il 29 luglio ore 20.45 dalla Cittadella dei Cavalieri, per arrivare alle 21.15 sotto il castello nell'area La Rocca Incantata; domenica partirà alle 23 dalla Baia dei Pirati per arrivare alle 23.30 nella piazza del castello nell'area La Rocca Incantata; a seguire, le premiazioni dei contest dell'area Fantasy: Creatura Fantastica, Allestimento Stand e Disfida di Arti Magiche.

Tanti anche gli eventi e gli spazi dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un’area Lego dedicata dove sarà possibile giocare liberamente con i famosi mattoncini.

Grazie ai dieci ristori a tema allestiti all’interno delle diverse zone, sarà possibile mangiare nella nave dei pirati, tra i vagoni di un treno Steampunk, in un accampamento medievale oppure al cospetto di Jabba the Hutt assistendo ad avvincenti spettacoli di battaglie laser.

Venerdì 29 luglio si svolgerà (alle ore 19.15) la parata della "Armata dell’Unicorno" una sfilata da record con oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci.

"Da sedici edizioni - afferma il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia - Vinci diventa la capitale della fantasia e dell'immaginazione: siamo contenti quest'anno di poter riprendere l'evento, per regalare ai nostri cittadini, ma anche ai visitatori che per l'occasione arrivano da tutta Italia e anche dall'estero, tre giorni di svago e divertimento. Per questo voglio ringraziare gli organizzatori". "È una manifestazione di richiamo internazionale che richiede molto impegno per l'organizzazione ma porta importanti ricadute economiche per la nostra comunità. Nel 2018 e nel 2019, la Festa ha attirato 40mila persone a Vinci nei tre giorni della manifestazione".

Il programma completo con tutti gli eventi è disponibile sul sito: www.festaunicorno.com. Per ulteriori informazioni: info@festaunicorno.com.

In concomitanza della Festa dell'Unicorno la Biblioteca Leonardiana e la Biblioteca Civica di Vinci saranno chiuse venerdì 29 luglio. La Biblioteca Leonardiana rimarrà chiusa anche giovedì 28 luglio per consiglio comunale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa