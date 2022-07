Festival Amedeo Bassi, tre giorni d'opera in piazza a Montespertoli

Festival Amedeo Bassi 2022. Il 29 luglio del 1872 in piazza Machiavelli a Montespertoli (Firenze) nasceva Amedeo Bassi, bimbo talentuoso e pieno di energia, destinato a diventare il grande tenore che tutti noi conosciamo: insieme ad Enrico Caruso uno dei più grandi interpreti dell'opera lirica italiana.

Nel 150esimo anniversario della nascita, Montespertoli nel cuore del Chianti fiorentino, rende omaggio al suo illustre concittadino con un’edizione speciale del Festival Amedeo Bassi, in programma da venerdì 29 a domenica 31 luglio proprio in piazza Machiavelli, con un’anteprima giovedì 28 a Villa Caruso di Bellosguardo, a Lastra a Signa.

Festival Amedeo Bassi, dalla vita del tenore alla 'Cavalleria Rusticana" e 'Rigoletto' in piazza Machiavelli

Una storia particolare, quella di Amedeo Bassi, che da umili origini lo portò a diventare una star con tournée in tutto il mondo, grazie anche a una facoltosa famiglia del posto che ne finanziò gli studi. Una storia che venerdì 29 luglio – data di nascita dell’artista – sarà ripercorsa (ore 21 – biglietti 10/5 euro) attraverso proiezioni, musiche dal vivo e narrazioni. La serata, intitolata "Buon anniversario, Amedeo", vedrà coinvolti il museo Amedeo Bassi, la Compagnia Teatro Popolare d'Arte e l'Orchestra Harmonie Musicae. Dal cast spiccano i nomi dei soprani Martina Barreca e Selene Fiaschi, del baritono Alessandro Calamai e del tenore Rodrigo Trosino. Direttore Giovanni Mancini.

Durante lo spettacolo verranno mostrati documenti e foto inediti, frutto di una nuova ricerca realizzata appositamente per l’anniversario. Nel corso della serata sarà conferito all’illustratore Roberto Innocenti il Premio alla Cultura Amedeo Bassi istituito dal Comune di Montespertoli.

Sabato 30 luglio, sempre alle ore 21 in piazza Machiavelli (biglietto posto unico 8 euro) andrà in scena "Cavalleria rusticana": il capolavoro di Pietro Mascagni sarà interpretato da un cast di allievi e insegnanti dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi affiancati da professionisti del settore, regia di Veio Torcigliani, direttore Massimo Annibali.

Domenica 31 luglio (ore 21 - biglietti 15/10 euro) chiuderà "Rigoletto" di Giuseppe Verdi: la realizzazione dell’opera sarà affidata all’Italian Opera Florence diretta dal maestro David Boldrini con Romano Martinuzzi, autentico baritono lirico verdiano, nel ruolo di Rigoletto. Un’opera intensa, ricca di colpi di scena e celebri melodie. Regia di Alberto Paloscia.

Come detto, il programma del Festival vedrà poi il gemellaggio con il Museo Enrico Caruso di Lastra a Signa per la serata di anteprima di giovedì 28 luglio. Il giardino di Villa Caruso Bellosguardo accoglierà il pubblico per un concerto del Florence Lilium Duo (ore 21).

Grande protagonista dell’opera verista, Amedeo Bassi fu scelto da Mascagni per il debutto romano de "Le Maschere" e da Puccini per interpretare Dick Johnson nella versione italiana de "La Fanciulla del West". Bassi si distinse, nel finale della sua carriera, come interprete dell’opera wagneriana, dimostrando un’attenzione verso la contemporaneità e la modernità dei linguaggi a lui coevi.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita), compresi la Coop di Empoli, l’Ipercoop di Lastra a Signa e la Coop di San Casciano Val di Pesa. Biglietti in vendita anche nei giorni del Festival dalle ore 17 alle 21 al piano terra della Biblioteca E. Balducci (via Sidney Sonnino - Montespertoli) e a Villa Caruso di Bellosguardo in occasione dell'anteprima del 28 luglio.

Il Festival Amedeo Bassi è organizzato dal Comune di Montespertoli e dal Teatro popolare d’arte, con il contributo della Regione Toscana. Direzione artistica a cura di Francesco Giorgi.

Info tel. 0571 600255 - ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it - https://m.facebook.com/festivalamedeobassi.

Festival Amedeo Bassi 2022, il programma

Amedeo Bassi

Giovedì 28 luglio 2022 – ore 21

Villa Caruso di Bellosguardo - Lastra a Signa (Firenze)

Anteprima Festival alla Casa Museo Enrico Caruso

Florence Lilium Duo "Tangos et Dances”

Tommaso Tarsi, chitarra

Feyza Nur Sagliksever, flauto

Venerdì 29 luglio 2022 – ore 21

Piazza Machiavelli, Montespertoli (Firenze)

Buon anniversario Amedeo!

Gran Galà Lirico con narrazioni e proiezioni video

Selene Fiaschi, soprano

Martina Barreca, soprano

Rodrigo Trosino, tenore

Alessandro Calamai, baritono

Giovanni Mancini, direttore

Orchestra Harmonia Musicae

Veio Torcigliani, voce narrante

Conferimento “Premio alla Cultura Amedeo Bassi 2022” a Roberto Innocenti

Sabato 30 luglio 2022 – ore 21

Piazza Machiavelli, Montespertoli (Firenze)

L’opera in piazza

Cavalleria Rusticana

Di Pietro Mascagni

Solisti, coro e orchestra Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”

Domenica 31 luglio 2022 – ore 21

Piazza Machiavelli, Montespertoli (Firenze)

L’opera in piazza

Rigoletto

Di Giuseppe Verdi

Coro e Orchestra Italian Opera Florence diretta da M* David Boldrini

Solisti: Paola Cigna, David Banos e Romano Martinuzzi, coro IOF, costumi a cura di IOF

regia di Alberto Paloscia e scene di Giacomo Callari.

Piazza Machiavelli, Montespertoli

Fonte: Ufficio stampa