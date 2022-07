Furto in centro a Empoli, rubati 400 euro da un negozio

Furto in notturna in pieno Giro d'Empoli nel negozio di articoli per la casa Kasanova, in via del Giglio. I carabinieri sono intervenuti questa mattina dopo la segnalazione della spaccata. Secondo le prime analisi sono stati rubati 400 euro circa dalla cassa. I ladri sono entrati dalla porta d'ingresso tramite effrazione.

Dato che il centro storico è videosorvegliato, le immagini delle telecamere di sicurezza potranno dare una mano ai militari nell'ottenere informazioni utili per individuare le identità dei malviventi-