Un garage è andato in fiamme in via Manzoni a Colle Val d'Elsa questa notte. I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti alle 3.30 assieme a un'ulteriore squadra e autobotte dal comando di Siena per domare le fiamme. Sono state interessate dall'incendio anche alcune parti comuni del condominio e il solaio. Non ci sono fortunatamente persone coinvolte.