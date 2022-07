In giro per case con un trolley pieno di attrezzi da scasso, denunciato

Tentato furto in delle case di via di Quarantola, zona San Giusto a Pisa. Un tunisino è stato denunciato dalla polizia.

Erano da poco passate le 21.00 quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 un soggetto sospetto che si stava aggirando fuori dai box di alcuni edifici. Il particolare balzato agli occhi dei cittadini che si sono subito insospettiti è stato il trolley che l’uomo portava con sé da cui spuntavano delle grosse tronchesi rosse.

L'uomo è stato individuato e bloccato mentre indisturbato si stava allontanando a piedi con il suo bagaglio pieno di arnesi utili a scassinare. In particolare, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso anche uno starter comunemente usato per avviare motocicli.

Condotto in Questura, l’uomo con numerosi precedenti dovrà rispondere di tentato furto e di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Intanto sono state avviate le procedure espulsive dallo Stato trattandosi di extracomunitario irregolare.

Fonte: Questura di Pisa