In stato di ebbrezza, provoca incidente e scappa, preso dopo un inseguimento dalla municipale

Nella notte fra venerdì 22 e sabato 23 luglio, intorno alle 2.30, sul viale Adua, all'intersezione con via San Biagio in Cascheri, un automobilista risultato poi in stato di ebbrezza, ha tamponato violentemente una moto, provocando gravi lesioni al conducente, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

La pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul luogo dell'incidente, grazie alle informazioni raccolte da alcuni testimoni presenti, è riuscita a rintracciare l'autore del sinistro che, alla vista degli agenti, si è dato nuovamente alla fuga. L’uomo è stato fermato dopo un breve inseguimento e quindi accompagnato al comando di via Pertini.

Il conducente, ammesse le proprie responsabilità, è stato sottoposto alla prova etilometrica. È stato registrato, così, un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l, che ha determinato il ritiro della patente di guida. L'uomo è stato deferito poi all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e guida in stato d'ebbrezza.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa