Laura Cantini non correrà per le elezioni di settembre, il 'grazie' dal Pd

Le elezioni politiche sono state fissate per domenica 25 settembre. Fra i parlamentari in carica della federazione Empolese Valdelsa c’è Laura Cantini, che ieri ha annunciato che non si ricandiderà in Parlamento. Una decisione dettata da motivazioni personali e familiari.

"Prima che inizi la campagna elettorale vera e propria - spiega Cantini in un post - volevo ringraziare il PD per avermi dato tante opportunità di servire il mio paese e le Istituzioni che lo rappresentano. Ora è venuto il tempo per me di lasciare, non la passione politica, quella fa parte della mia vita! Tornerò con piacere a viverla da semplice militante così come ho fatto per 25 anni prima di essere chiamata a fare il sindaco di Castelfiorentino. Lo devo a chi fino ad oggi mi ha dato fiducia e a chi in famiglia, mamma e babbo, mi ha insegnato l’onestà, l’impegno, la bontà e i valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

Da settembre avrò anche più tempo per i miei nipoti e per aiutare mio figlio Giulio, Viola e Leonardo nel loro percorso di vita".

"A Laura va il nostro più grande ringraziamento, per la sua passione, il suo impegno, la sua abnegazione. È sempre stata in prima linea per combattere per i diritti e contro le disuguaglianze, ha condotto battaglie per l’autodeterminazione della donna e per la cura dei più fragili. Capacità e visione politica che le è sempre stata riconosciuta nel suo partito, ma anche dagli altri esponenti di forze diverse. Fu la sindaca donna più votata nella sua seconda elezione a sindaca di Castelfiorentino e questo testimonia l’affetto e la riconoscenza del suo paese. Un percorso politico limpido, che ha sempre fatto riconoscere la forza del territorio di provenienza, anche quando la sua azione politica si è spostata a livello nazionale. Ha ricoperto il ruolo prima di senatrice e poi di deputata con grande impegno e serietà, tant’è che è stata una delle parlamentari più presenti in aula. A Laura va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza, certi che la vedremo ancora in prima fila a manifestare e a combattere per avere un Paese più giusto", così Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, a nome di tutta la federazione ringrazia la deputata Laura Cantini.