Maltratta la ex convivente, denunciato

I carabinieri di Poppi e Bibbiena hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia a danno della sua ex convivente. I fatti, reiterati nel tempo, sono sempre scaturiti da futili motivi di convivenza.

Oltre ciò, i Carabinieri della Stazione di Bibbiena hanno informato la Procura di Arezzo, in merito al comportamento, tenuto nell’ultimo fine settimana, di una convivente che ha impedito al suo compagno di vedere il figlio minore, tutti italiani, ledendo di conseguenza l’esercizio della potestà genitoriale.