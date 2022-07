Messaggio in bottiglia di un livornese ritrovato 6 anni dopo alle Bahamas

Ha messo un messaggio in una bottiglia, lo ha lanciato nell'oceano ed è tornato in Toscana. Sei anni e mezzo dopo una donna ha recuperato quel messaggio alle Bahamas e lo ha ricontattato.

Non è la trama di un film ma la storia di Leonardo Bellini, 38enne livornese. Nel marzo 2016 Bellini raggiunse un amico in Martinica per fare ritorno in Italia con la barca a vela. A bordo dell'imbarcazione i due ebbero l'idea di lasciare un messaggio nell'Atlantico: prese una bottiglia di vino, ci mise un bigliettino in inglese e spagnolo con i suoi recapiti, chiuse il tutto con la cera e lasciò la bottiglia in acqua.

Come nei romanzi, la bottiglia è arrivata a riva, alle Bahamas. Lì pochi giorni fa una statunitense ha ritrovato il tutto. Come riferito a QuiLivorno, Bellini è stato contattato su WhatsApp dalla donna. L'idea è di incontrarsi, anche se di mezzo c'è un oceano. Rimane comunque una storia incredibile.