Morto in hotel a Firenze, parla la compagna: "Non volevo dormire con lui e abbiamo litigato, era fuori di sé"

Ha parlato con gli inquirenti la 45enne trovata ferita gravemente, il 16 luglio scorso, in una stanza d'albergo nel centro di Firenze dove il compagno, un 40enne, ex rugbista inglese, è stato trovato morto.

"Non volevo dormire con lui e abbiamo litigato. Era fuori di sé, non lo avevo mai visto cosi: urlava che voleva cancellare tutti e due. Poi mi ha preso con la forza e ho perso i sensi", questo il suo racconto. La donna è stata sottoposta a due interventi chirurgici nei giorni scorsi, queste sarebbero le prime parole sulla vicenda. Al momento l'inchiesta è per omicidio colposo, senza indagati.

L'autopsia ha accertato che il giocatore non è deceduto a causa di un'aggressione. Sulle cause del decesso la risposta è attesa nei prossimi giorni, quando saranno depositati i risultati degli esami tossicologici.