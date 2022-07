Nino Frassica in piazza per il Festival Gaber a Camaiore

FESTIVAL GABER (“La libertà di ridere”) è entrato più che mai nel vivo, colorandosi di quel dinamismo e quella freschezza che solo la comicità può garantire.

Se gli spettacoli di Ale e Franz e Luca Ravenna hanno conquistato il pubblico di Camaiore, che negli scorsi giorni ha gremito Piazza XXIX Maggio, un nuovo grandissimo appuntamento con la comicità si prepara ad animare la XVIII edizione della manifestazione.

È la star televisiva per eccellenza, uno degli artisti che più ha innovato il linguaggio comico, nato e cresciuto in quella fantastica e irripetibile scuola che ha avuto in Renzo Arbore un grandissimo maestro: domani 27 luglio grande protagonista de “La libertà di ridere”, alle 21.30 in Piazza XXIX Maggio, NINO FRASSICA, che rievocherà con il Presidente della Fondazione Gaber le tappe più significative della sua carriera e intratterrà il pubblico di Camaiore con momenti dedicati a sketch e improvvisazione.

Evento a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"Frassica è uno dei più popolari interpreti della comicità televisiva e non poteva assolutamente mancare in quest’edizione del Festival Gaber! L’abbiamo fortemente voluto, è un'icona straordinaria e ci fa molto piacere sia presente ad impreziosire con la sua caratura artistica il cartellone de “La libertà di ridere”" le parole di Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber.