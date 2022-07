Omero da ridere a Ponsacco con Roberto Ciufoli e la sua "Oh!Diss'ea"

Può il più famoso testo omerico, il racconto del viaggio più incredibile della storia, diventare la base di un monologo comico? Si conclude con Oh!Diss'ea di e con Roberto Ciufoli la prima edizione del festival I Concerti nella Repubblica. L’attore rimasto nel cuore del pubblico per essere uno dei volti della Premiata Ditta, spiega le vele per partire insieme a Ulisse e raccontare la sua personale Odissea. Perché in fondo il re di Itaca dov’è stato? Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso casa e la sua bella Penelope o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare prima di ritrovare la strada? Rappresenta l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una riscrittura del famoso poema, una personale Odissea. Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare ciò che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi. Un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica, da non perdere anche per i non esploratori.

Roberto Ciufoli, attore, doppiatore, comico e regista teatrale porta così in scena un grande classico della letteratura occidentale. Lo fa a suo modo con la sagace ironia che lo contraddistingue. Lo spettacolo chiude la prima edizione del festival i Concerti nella Repubblica.

L’appuntamento è ancora a Ponsacco venerdì 29 luglio alle 21.30 i biglietti sono acquistabili sul sito oooh.events oppure al circolo Acli Toniolo. Per informazioni chiamare la segreteria ICNR 320 2435137 oppure scrivere a info@iconcertinellarepubblica.it.

Fonte: I Concerti nella Repubblica