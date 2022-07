Open day al canile di Empoli: visita nella struttura e info sulle adozioni

Il canile rifugio municipale di Empoli, la casa dove vengono custoditi cani randagi, abbandonati o ritrovati sul territorio comunale, apre le porte alla comunità con il primo ‘Open day’, che si terrà giovedì 28 luglio 2022, dalle 18 alle 21. Un’occasione importante per conoscere da vicino la struttura, i suoi ospiti, le loro storie difficili, le volontarie e i volontari infaticabili sempre in campo per gli amici a quattro zampe più sfortunati e avere informazioni su come adottare il più fedele degli amici, diventare volontario e fare anche un’esperienza di servizio civile.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Arca che gestisce il canile e patrocinata dal Comune di Empoli, nasce principalmente dal bisogno di cercare adozioni per i cani che aspettano la loro super famiglia piena di amore, in un momento in cui sono ferme mentre aumentano, purtroppo, gli abbandoni e non ci sono posti per tutti.

Per questo è importante non mancare a questo appuntamento.

Nell’occasione sarà offerto un drink conviviale per conoscere meglio i partecipanti ma anche uscire in passeggiata con un cane nelle aree attorno al canile stesso, meteo permettendo.

L’assessore all’ambiente del Comune di Empoli con delega alla cura degli animali ha espresso la sua soddisfazione per questo evento che di certo aiuterà a prendere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle adozioni che servono a ridare una speranza di felicità agli amici a quattro zampe più sfortunati, con storie molto difficili di cui spesso è responsabile l’uomo. E prosegue ringraziando tutti i volontari impegnati ormai da anni che sono lustro della struttura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa