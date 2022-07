Ora d'Aria con il teatro a Castelfiorentino, in ricordo di Paolo Puccini

Un’”Ora d’aria” di Teatro “sotto le stelle”, con le compagnie amatoriali di Castelfiorentino. A partire da giovedì 28 luglio prenderà il via l’”Ora d’Aria”, rassegna promossa da TeatroCastello (14°edizione) nata da un’idea di Paolo Puccini, attore e regista teatrale scomparso prematuramente nel 2014. Promossa originariamente per valorizzare lo spazio riservato all’”ora d’aria” dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino, la rassegna si svolgerà quest’anno all’”Arena estiva” (giardini via XX settembre, ingresso gratuito ma è gradita offerta) dove si tengono nel corso della settimana anche altri eventi, come il Cinema all’aperto.

Avvio, dunque, giovedì 28 luglio (ore 21.30) con la compagnia teatrale “Passi di Luce” che presenta lo spettacolo “Le stagioni in città”, quattro brevi storie incentrate sulle tragicomiche vicende di Marcovaldo, il personaggio di Italo Calvino. Un "Fantozzi" più ottimista, che sbatte puntualmente la faccia contro la dura realtà. La Natura che egli cerca tra asfalto, cemento e luci al neon, non è quella incontaminata della vita campestre, bensì una dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita artificiale. La luna che si confonde con un'insegna luminosa, una pubblicità di detersivi impazzita, una pianta in vaso mutante e regali distruttivi per spingere il mercato dei giocattoli, faranno da specchio deformante alla nostra società consumista. Lo spettacolo – adatto a tutte le età - affronta questi temi in modo leggero e divertente, con lo spirito del fumetto per ragazzi, ed è interpretato da una ventina di giovani attori della compagnia “Passi di Luce” (regia di Niccolò Taddei e Jessica Pirrello).

La rassegna “L’Ora d’Aria” proseguirà il 4 agosto con uno spettacolo del Gat dal titolo “Camerieri”, serata all’insegna della comicità di Aldo Fabrizi, mentre l’11 agosto TeatroCastello presenterà “Una supposta nel cuore”, scritta da Carlo Campinoti (con Chiara Maccioni, Fabio Marini, Andrea Donati) che affronta il tema della vita di coppia, sottoposta alla routine matrimoniale, la quale troverà una risposta ai suoi problemi attraverso un’agenzia del tutto “speciale”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa