Domani mercoledì 27 luglio sono in programma controlli di Firenze Smart alle torri faro nel tratto tra via dell’Argingosso e via dell’Isolotto lungo il viadotto dell'Indiano. L’intervento sarà eseguito con una piattaforma aerea e comporterà la chiusura delle corsie di soprasso su entrambe le direttrici di marcia dalle 9 alle 16.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa