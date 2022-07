Premio Stelle dello Spettacolo per Sandra Milo e molti altri

E' stata presentata, questo pomeriggio, presso la Sala Sassoli del Consiglio Regionale della Toscana, la terza edizione, 2022, del “Premio stelle dello spettacolo”, alla presenza del Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, della Consigliera Anna Paris e dei promotori della manifestazione, la produttrice Laura Cellerini e il Direttore Artistico e regista Marco Predieri.

L'appuntamento principale si terrà venerdì 5 agosto, presso il suggestivo borgo medievale di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga, dove alle 19,30 vi sarà l'accoglienza degli ospiti e del pubblico, con il ricevimento di gala, mentre alle 21 inizierà lo spettacolo vero e proprio, nel corso del quale gli artisti riceveranno i prestigiosi riconoscimenti, consistenti, tra l'altro, in un vino pregiato loro dedicato e abbinato per struttura alle loro stesse caratteristiche personali e professionali. A fornire le preziose bottiglie e studiare le corrispondenze sarà quest'anno la Tenuta di Arceno.

Ricco il parterre degli ospiti e dei riconoscimenti, a cominciare dal Premio alla Carriera per il cinema, teatro, televisione, che andrà all'attrice, Musa di Federico Fellini, Sandra Milo. Il Premio alla carriera per la musica al cantautore e poeta Michele Pecora, il Premio “Garineri e Giovannini” per il teatro e teatro musicale andrà alla diva del musical internazionale Francesca Taverni. A Silvia Vavolo, cantautrice e produttrice discografica indipendente, il Premio Musica e Parole Nuovo Cantautorato, mentre il Premio Note nel Mondo andrà alla cantautrice ucraina Eka.

Novità di questa edizione è l'apertura ai talenti emergenti, che si stanno affermando grazie alla loro professionalità e capacità di innovare i rispettivi ambiti artistici, cosi alla band My Tin Apple andrà il Premio Musica Nuovi Orizzonti mentre a tre giovani attori e illusionisti, Giorgio Andolfatto, Elettra Tercon (provenienti dalla trasmissione tv di Rai2 “Voglio essere un mago) e Andrea Geminiano (vice-campione del talent “I am a magician”) sarà dedicato il Premio Stelle Nascenti. Inoltre i tre ragazzi avranno modo di partecipare a uno stage, dal primo di agosto, presso la struttura Casale Rosennano, con il direttore artistico Marco Predieri e altri protagonisti di questa edizione, finalizzato alla crescita professionale e alla produzione di una spettacolo che poi potranno portare in giro sui diversi palcoscenici italiani.

“La novità principale – spiega il direttore artistico – è proprio questa, aprire il Premio, nato nel 2020 per offrire un riscatto ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e alle eccellenze del turismo e produttive del territorio, nel momento più critico della pandemia, alle nuove leve della scena, ai talenti nascenti, offrendo oggi la possibilità concreta di sperimentare i talenti dei più giovani facendoli dialogare con carriere importanti e già formate in un incontro ideale tra generazioni”.

Madrina della manifestazione sarà l'attrice Margherita Fumero, già lo scorso anno premiata alla carriera, mentre a condurre insieme a Predieri l'evento del 5 sera saranno Maria Rita Scibetta e Raffaele Totaro.

“A San Gusmè andrà in scena una vera e propria festa delle Muse – spiega Marco Predieri – uno spettacolo dove le diverse discipline artistiche dialogheranno tra loro, la prosa, la musica, la magia, grazie ai nostri meravigliosi protagonisti, il tutto in sinergia con le suggestioni e la storia del luogo e con un disegno luci che sarà anch'esso un vero e proprio attore dello show, curato dalla sapiente direzione tecnica del mago del sound e degli effetti visivi Matteo Lorini”. L'evento è aperto al pubblico e coinvolgerà l'intero borgo di San Gusmè. Ovviamente i posti sono limitati alla capienza delle incantevoli piazze del vecchio castello ancora oggi fortificato e circondato dalle vigne. Per info e prenotare gli inviti è disponibile il numero della segreteria: 340.2533065.