Ha rapinato una giovane cuoca di un ristorante a Poppi, ma non l'ha fatta franca. Un uomo di origini indiane, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la donna in strada e le ha portato via il portafogli, al cui interno erano presenti quaranta euro, e dei beni personali. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a rintracciare il ladro, anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti. L'uomo è stato denunciato.