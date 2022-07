"Rifiuti abbandonati ogni settimana", la segnalazione da Santa Croce, "installare telecamere"

Ogni settimana alle prese con rifiuti ingombranti abbandonati lungo la strada, di fronte alle proprie case. È quanto segnala un lettore di Santa Croce sull'Arno a gonews.it, in merito a via Gobetti, allegando anche una fotografia di grossi sacchi neri lasciati sul marciapiede. Ci troviamo nella zona del campo sportivo della centrale via dei Mille, poco fuori dal centro.

Il lettore la chiama "battaglia di rifiuti ingombranti abbandonati", affermando che la stessa via Gobetti sarebbe bersagliata ogni settimana da nuovi rifiuti lasciati sulla strada. "Ogni volta a noi proprietari di appartamenti vicini tocca chiamare la Geofor e fare la segnalazione alla polizia municipale - si legge nella segnalazione - per questo scempio che altri incivili compiono. Purtroppo fin quando non verrà messa una telecamera fissa non riusciremo mai a capire chi sia o chi siano gli autori di tutto questo". Il messaggio del lettore, esasperato dai continui rifiuti abbandonati in via Gobetti, si conclude con la richiesta di intervento del Comune, per "l'installazione di videocamere affinché possa risolversi il problema".