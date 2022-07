Alla San Giorgio apertura serale a tema teatrale

È giunta l’ora della seconda apertura serale estiva della Biblioteca San Giorgio. Venerdì 29 luglio, in collaborazione con l’associazione Amici della San Giorgio, la struttura di via Pertini resterà aperta fino alle 23. Stavolta l’apertura è a tema teatrale.

A partire dalle 21 sarà possibile assistere, nell’anfiteatro esterno, al reading “Ad alta voce: le emozioni della lettura”, a cura di Dora Donarelli, con allievi e allieve del Corso di Lettura ad alta voce tenuto in queste settimane proprio nei locali della biblioteca con le attrici della Compagnia ‘Il Rubino’. Gli intermezzi musicali saranno a cura del Gruppo Dixie della Banda Borgognoni.

Già dal pomeriggio, e poi in contemporanea con il reading, negli spazi della Biblioteca dei Ragazzi sono previste due attività teatrali per bambini da 5 a 10 anni, a partecipazione libera, a cura dell’attrice e educatrice teatrale Silvia Todesca.

Alle 17.30 è in programma “Inventa una storia”: laboratorio per bambini con kamishibai, i bambini potranno scegliere di creare in gruppi o singolarmente una storia disegnandola in sequenza per raccontarla poi al pubblico dei genitori tramite il teatrino di legno.

Alle 21, “Roar… come diventare un leone: lettura movimentata in cui i bambini saranno partecipi attivamente eseguendo dei movimenti corporei e alla fine potranno creare il loro attestato di partecipazione alla grande "Scuola di leoni".

Lo stesso Gruppo Dixie della Banda Borgognoni che accompagna il reading allieterà l’apericena in musica (costo di 10 euro), che sarà possibile consumare a partire dalle 19.30 negli spazi esterni e interni della caffetteria.

A partire dalle 17 sarà attivo nell’Atrio della Biblioteca il mercatino ‘Di libro in libro’ dell’Associazione Amici della San Giorgio, con la possibilità di fare scorta di letture per l’estate in cambio di una minima offerta.

Per chi invece volesse solo approfittare dell’apertura per continuare la propria attività di studio, sarà possibile utilizzare le sale di lettura ininterrottamente fino alla chiusura, prevista per le 23.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa