Sandra Milo ospite d'onore del Premio le Stelle dello Spettacolo nel cuore del Chianti senese

Arrivato alla terza edizione, torna nel comune di Castelnuovo Berardenga il Premio Stelle dello Spettacolo, atteso appuntamento dell’estate del Chianti senese. Un grande evento che andrà in scena venerdì 5 agosto e in cui saranno insignite di prestigiosi riconoscimenti alcune tra le più significative personalità del teatro, del cinema, della televisione e della musica, insieme a talenti emergenti. Ospite d’onore la diva e musa di Federico Fellini, Sandra Milo, a cui andrà il Premio alla carriera per cinema, teatro e tv, mentre il cantautore poeta Michele Pecora riceverà quello alla carriera per la musica. Altri riconoscimenti saranno destinati a Eka, cantautrice Ucraina, Silvia Vavolo, cantautrice e produttrice discografica, Francesca Taverni, star del musical internazionale e My Tin Apple, rock band emergente (proprio gli ultimi tre hanno iniziato in Toscana la loro formazione artistica). Madrina della serata sarà Margherita Fumero.

La manifestazione quest’anno prevede anche uno stage di studio e formazione gratuito, sostenuto dal Consiglio regionale e dedicato a giovani artisti, che si terrà a Casale Rosennano nei tre giorni che precedono la serata della premiazione.

Il presidente dell’Assemblea legislativa regionale ha ribadito come l’istituzione abbia voluto dare un contributo per sostenere ragazze e ragazzi che cominciano il loro cammino e si avvicinano a questa forma di arte, guardando al loro futuro con speranza.

Un’iniziativa di valore che, ha ricordato la consigliera espressione del territorio, è nata tre anni fa nel periodo della pandemia, per portare artisti nella zona della Berardenga che aveva sofferto a causa delle forti limitazioni ma che questa estate cambia location per spostarsi tra i filari e le mura medievali del bellissimo borgo di San Gusmè. E cambia anche format, allo scopo di dare spazio ai giovani che possono confrontarsi con i grandi nomi dello spettacolo, come spiega l’ideatrice della manifestazione e presidente di Altrove Teatro Laura Cellerini: “Alcuni tra gli artisti emergenti che parteciperanno allo stage potranno prendere parte allo spettacolo finale sul palco che unirà cantanti, musicisti, attori, big e nuove proposte”.

Giorgio Andolfatto, Elettra Tercon e Andrea Geminiano, che provengono da importanti esperienze televisive, saranno i giovani premiati.

“Per noi è importante offrire un punto di dialogo tra le diverse generazioni dello spettacolo dal vivo – ha ribadito anche Marco Predieri, che insieme agli attori Raffaele Totaro e Maria Rita Scibetta condurrà la serata della premiazione – Nel corso dello stage i giovani talenti avranno modo di confrontarsi con artisti di lunga carriera perché il nostro obiettivo è anche quello di dare loro delle occasioni lavorative. Tre dei ragazzi, che seguirò in prima persona, produrranno una performance che potranno portare sui palcoscenici italiani”.

Lo spettacolo, previsto alle 21, sarà preceduto alle 19.30 da un'apericena di gala, con tutti gli ospiti, curata dalla Proloco di San Gusmè insieme ad aziende locali, con prodotti tipici e le eccellenze enogastronomiche del territorio. L'azienda vinicola Tenuta di Arceno, partner dell’evento, fornirà i vini pregiati per l’occasione. La serata è aperta al pubblico, con un biglietto di 28 euro.

Fonte: Regione Toscana