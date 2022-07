Sansepolcro, 2.370 euro di card per la spesa da Unicoop Firenze alla Caritas Interparrocchiale

Sono state consegnate settimana scorsa le carte prepagate da parte di Unicoop Firenze alla Caritas Interparrocchiale di Sansepolcro per la partecipazione alle due raccolte alimentari e alla raccolta di materiali per la scuola del 2021.

Nel dettaglio i buoni per la spesa ammontano a 2.370 euro e sono stati consegnati dalla presidente della sezione soci Coop Rita Chiasserini alla Caritas Interparrocchiale di Sansepolcro.

Le card serviranno per acquistare quanto necessario per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.

L'importo delle carte si riferisce a quanto raccolto presso il supermercato Unicoop Firenze della sezione soci Coop Valtiberina nelle due raccolte alimentari del 2021 e nella raccolta di materiale scolastico promossa a settembre dello stesso anno. Le iniziative avevano riscosso un grande successo e confermato la generosità di soci e clienti verso chi vive una situazione di disagio. Con la donazione delle carte prepagate, la Cooperativa aggiunge a quanto donato dai consumatori una somma che si pone un modo per restituire al territorio quanto derivante dalle maggiori vendite e allo stesso tempo fa sì che il rapporto solidale con le associazioni, già costante lungo tutto l’anno, si arricchisca di una ulteriore donazione.

“Con la consegna di questa card prepagate vogliamo sostenere le realtà che sono vicine a chi ha meno. Oggi le difficoltà economiche riguardano un numero sempre crescente di persone e con piccoli gesti come questi la Cooperativa intende dare il proprio contributo, così come accade, grazie alla partecipazione di soci e clienti, con le raccolte alimentari e scolastica - afferma Rita Chiasserini, presidente sezione soci Coop Valtiberina - Ringraziamo tutti coloro che sono insieme a noi nelle iniziative solidali e la Caritas con cui facciamo rete perché davvero nessuno resti indietro".