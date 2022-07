Sesa, +26% valore economico complessivo e 4.200 dipendenti

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha pubblicato il primo Bilancio Integrato di Gruppo ed ha presentato la nuova sezione del proprio sito interamente dedicata alla sostenibilità (https://sostenibilita.sesa.it/).

Sesa conferma così il proprio percorso di rafforzamento ulteriore e progressivo dei programmi di sostenibilità ed engagement degli stakeholder, fornendo una visione completa, misurabile e trasparente del valore generato dal Gruppo e mettendo in connessione le performance finanziarie con quelle ambientali e sociali.

L’esercizio al 30 aprile 2022 si è caratterizzato per un consistente miglioramento delle performance ESG a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder.

Al 30 aprile 2022 il Gruppo ha generato un valore economico complessivo di circa Eu 315 milioni (+26% Y/Y), che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane con circa 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y), prolungando il trend di crescita di lungo termine che caratterizza Sesa sin dalla sua costituzione. In sensibile ampliamento i programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y), gli investimenti per lo sviluppo delle competenze (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) ed i programmi di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.

Grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra un forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale:

- abbattimento delle emissioni pro-capite, in contrazione del 31,8% Y/Y che passano da 1,99 tCO 2 al 30 aprile 2021, a 1,36 tCO 2 al 30 aprile 2022;

- incremento dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,04 milioni di kWh, +314% Y/Y);

- aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (per oltre 90% del totale);

- contrazione dei consumi idrici e di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti pro-capite, che si riducono a 0,04 tonnellate per addetto nel FY 2022 rispetto a 0,11 tonnellate per addetto nel FY 2021.

A livello di governance della sostenibilità si rileva anche l’estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il miglioramento del rating Ecovadis a livello Silver, la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2022) e dell’adesione al Global Compact ONU. Il Gruppo Sesa, inoltre, nell’esercizio al 30 aprile 2022 ha sviluppato oltre euro 150 milioni di ricavi nel settore delle soluzioni tecnologiche per la sostenibilità, a conferma della forte e crescente correlazione tra digitale e performance ESG.

Al fine di rafforzare la comunicazione del proprio di percorso di sostenibilità, è stata creata una nuova area all’interno del corporate website, realizzata da Adacto-Adiacent, l’agenzia digitale del Gruppo, con user-experience e contenuti innovativi e di engagement degli stakeholder.

“Abbiamo pubblicato il primo Bilancio Integrato nella storia di Sesa con un forte incremento del valore generato per tutti gli stakeholder ed il consolidamento del nostro ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica. Proseguiamo così la nostra evoluzione in linea con i valori fondanti e la cultura d’impresa di Sesa,”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sesa.

“Confermiamo il nostro progressivo rafforzamento dei programmi di sostenibilità ed engagement degli stakeholder: il primo Bilancio Integrato della nostra storia e la creazione di un’area dedicata all’interno del nostro website ci permetteranno di offrire una visione completa, misurabile e trasparente del valore generato anche in ambito ambientale e sociale. Ciò costituisce un ulteriore passo nella nostra evoluzione strategica, che ci vedrà sempre più impegnati a sviluppare e migliorare le nostre performance ESG”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

