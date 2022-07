Torrente Pesa in secca, un intervento per salvare i pesci

La situazione dei corsi d’acqua è sempre più problematica. Il torrente Pesa, il cui greto in secca, attraversa nel tratto finale i territorio di Lastra a Signa e Montelupo ne è la rappresentazione quotidiana, sotto gli occhi di tutti.

Una situazione che mette a rischio l’ecosistema e molte specie vegetali e animali, i pesci in primo luogo.

Molti salvataggi sono stati già fatti dai volontari, ma ora ad essere a rischio è un’area importante densamente abitata dalla fauna ittica, quella che si trova a monte della frazione di Turbone, prima della passerella. Era dal 2013 che non si interveniva in quella zona per mettere in salvo i pesci.

Domani mattina dalle ore 7 alle 11 è previsto un intervento strutturato, realizzato con l’autorizzazione della Regione Toscana in collaborazione con la Polizia Provinciale e i volontari dell’associazione di Pesca Sportiva FIPAS.

Saranno presenti rappresentati delle amministrazioni di Lastra a Signa e Montelupo e le associazioni di volontariato dei due comuni.

L’intervento si colloca fra le azioni promosse dal Contratto di Fiume Pesa, una realtà sempre più proattiva per la salvaguardia del corso d’acqua e più in generale per la tutela dell’ecosistema.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa